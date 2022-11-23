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51 минуту назад

Эстония заморозила активы российских олигархов

Lenta.ruиещё 1

Власти Эстонии заморозили активы российских олигархов Андрея Мельниченко (компания «Еврохим») и Вячеслава Кантора (компания DBT). Сейчас Таллин совместно с ЕС рассматривает вопрос об использовании этих десятков миллионов евро для передачи Украине. Об этом сообщает ERR.

Эстония заморозила активы российских олигархов
Фото: ТАССТАСС

Среди замороженных средств есть активы и других компаний, которые связаны с Мельниченко и Кантором, но эстонские власти не могут рассчитать их полную конечную стоимость.

Названа сумма замороженных в ЕС российских активов

«В частности, средства, замороженные в кредитных учреждениях, финансовых учреждениях, на банковских счетах, составляют в общей сложности около 11,7 млн евро. Второй раздел — это средства на замороженных авансовых счетах Налогово-таможенного департамента. Речь идет о 8,4 млн евро», — заявила Лаура Аус, глава отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Управления финансовой разведки Эстонии.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия ищет юридические пути конфискации российского государственного и частного имущества в пользу Украины. Согласно документу, попавшему в распоряжение Politico, комиссия находится в поиске способов усиления отслеживания, идентификации, замораживания и управления российскими активами в качестве предварительных шагов для потенциальной конфискации.

Компании,Андрей Мельниченко,Вячеслав Кантор,Еврохим,Еврокомиссия,ЕС,
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