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29 минут назад

Влияние потолка цен на российский газ на выручку «Газпрома» оценили

Лера Букина

На «Газпроме» негативным образом не отразится предложенный Европейской комиссией потолок цен на газ из РФ. Об этом заявил «Ленте.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Оценено влияние потолка цен на газ на выручку «Газпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ЕК предложила остановиться на уровне в 275 евро за мегаватт-час, или около 3000 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу.

Проблем с получением выручки, как указал специалист, у российской компании не возникнет. Она будет продолжать осуществлять поставки газа, полагает собеседник.

Он считает, что такой ценовой предел не является обоснованным, поскольку цена «Газпрома» сейчас колеблется на уровне 1000-1500 долларов за тысячу кубометров.

«Это шутка»: в ЕС раскритиковали предложенный потолок цен на газ

Ранее обозреватель немецкой газеты Die Welt Тобиас Кайзер заявил, что планы по введению потолка цен на российский газ в Евросоюзе (ЕС) являются политическим шагом, который нужен для ослабления растущих разногласий в блоке.

Компании,Владимир Демидов,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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