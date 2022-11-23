Оценено влияние потолка цен на газ на выручку «Газпрома»

На «Газпроме» негативным образом не отразится предложенный Европейской комиссией потолок цен на газ из РФ. Об этом заявил «Ленте.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что ЕК предложила остановиться на уровне в 275 евро за мегаватт-час, или около 3000 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу.

Проблем с получением выручки, как указал специалист, у российской компании не возникнет. Она будет продолжать осуществлять поставки газа, полагает собеседник.

Он считает, что такой ценовой предел не является обоснованным, поскольку цена «Газпрома» сейчас колеблется на уровне 1000-1500 долларов за тысячу кубометров.