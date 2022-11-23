"Джамилько" приобрел франчайзи магазинов Mothercare

Ретейлер АО "МФК Джамилько" (управляет брендами New Balance, Timberland, Dkny, Lee) вступил во владение компанией ООО "Монэкс трейдинг", которая ранее по франшизе управляла магазинами бренда Mothercare, ушедшего из России. Это следует из базы данных "Спарк".
АО "МФК Джамилько" стала владельцем 99,99% долей в ООО "Монэкс трейдинг".
Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщала, что получила ходатайство от ретейлера АО "МФК Джамилько" о приобретении ООО "Монэкс трейдинг" (по франшизе управляет брендами Mothercare, Victoria's Secret, Body Shop, приостановившими деятельность в России).