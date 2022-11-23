"Джамилько" приобрел франчайзи магазинов Mothercare

Ретейлер АО "МФК Джамилько" (управляет брендами New Balance, Timberland, Dkny, Lee) вступил во владение компанией ООО "Монэкс трейдинг", которая ранее по франшизе управляла магазинами бренда Mothercare, ушедшего из России. Это следует из базы данных "Спарк".