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44 минуты назад

"Джамилько" приобрел франчайзи магазинов Mothercare

ТАСС

Ретейлер АО "МФК Джамилько" (управляет брендами New Balance, Timberland, Dkny, Lee) вступил во владение компанией ООО "Монэкс трейдинг", которая ранее по франшизе управляла магазинами бренда Mothercare, ушедшего из России. Это следует из базы данных "Спарк".

"Джамилько" приобрел франчайзи магазинов Mothercare
Фото: РИА НовостиРИА Новости

АО "МФК Джамилько" стала владельцем 99,99% долей в ООО "Монэкс трейдинг".

Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщала, что получила ходатайство от ретейлера АО "МФК Джамилько" о приобретении ООО "Монэкс трейдинг" (по франшизе управляет брендами Mothercare, Victoria's Secret, Body Shop, приостановившими деятельность в России).

Компании,ФАС России,
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