Американский производитель компьютерной техники HP заявил о грядущих сокращениях сотрудников. Согласно финансовому отчёту, в планах компании сократить от 4 до 6 тысяч сотрудников к 2025 году. Об этом сообщает ПРАЙМ.

«Компания планирует сократить от 4 до 6 тысяч сотрудников, планируется, что эти действия будут завершены к 2025 финансовому году», – сказано в документе.

Представители компании добавили, что сокращения является частью уменьшения затрат на производство, а также повышения эффективности работы. В HP надеются, что таким образом компания сэкономит порядка 1,4 миллиарда долларов. Уточняется, что сокращения затронут сотрудников по всему миру. Другими подробностями в компании пока что не поделились.