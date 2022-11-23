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54 минуты назад

HP заявил о грядущих сокращениях сотрудников

Елена Прошина

Американский производитель компьютерной техники HP заявил о грядущих сокращениях сотрудников. Согласно финансовому отчёту, в планах компании сократить от 4 до 6 тысяч сотрудников к 2025 году. Об этом сообщает ПРАЙМ.

HP заявил о грядущих сокращениях сотрудников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Компания планирует сократить от 4 до 6 тысяч сотрудников, планируется, что эти действия будут завершены к 2025 финансовому году», – сказано в документе.

Представители компании добавили, что сокращения является частью уменьшения затрат на производство, а также повышения эффективности работы. В HP надеются, что таким образом компания сэкономит порядка 1,4 миллиарда долларов. Уточняется, что сокращения затронут сотрудников по всему миру. Другими подробностями в компании пока что не поделились.

Ранее Илон Маск провел сокращения в отделе продаж Twitter.

Компании,Илон Маск,
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