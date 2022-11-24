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27 минут назад

Разработчик игр FIFA и Need for Speed полностью покинул Россию

Lenta.ruиещё 1

Американская корпорация Electronic Arts (EA), разработавшая игры FIFA, Need For Speed и F1, полностью покинула Россию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании.

Разработчик игр FIFA и Need for Speed полностью покинул Россию
Фото: ТАССТАСС

«EA больше официально не представлены в России», — рассказал собеседник издания. Уточняется, что данную информацию также подтвердил бывший сотрудник агентства, которое раньше отвечало за продвижение корпорации в России. Он отметил, что все маркетинговые активности компании, связанные со странами СНГ, были перенесены в польский офис.

По мнению экспертов, уход EA может привести к тому, что в будущих проектах компании не будет дубляжа на русском языке. В то же время специалист в области видеоигр Илья Овчаренко допустил, что корпорация будет осуществлять запись звуковой дорожки в странах СНГ по примеру голливудских киностудий.

Кроме того, директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин отметил, что с уходом компании пользователям станет сложно решать возникшие вопросы, связанные с технической поддержкой.

В марте EA заявила о том, что прекращает продажу своих видеоигр на территории России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины. Аналогичное решение принял разработчик и издатель видеоигр Ubisoft Entertainment.

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