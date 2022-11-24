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1 час назад

«Газпром» начнет отправлять сжиженный природный газ в Грецию

Ura.Ru

Энергетическая компания «Газпром» начнет на регулярной основе поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Грецию. Российский завод по производству сжиженного природного газа и морской СПГ-терминал «Газпром СПГ Портовая» направит груз в греческий приемный терминал уже в третий раз.

«Газпром» начнет отправлять сжиженный природный газ в Грецию
Фото: media.gazprom-neft.rumedia.gazprom-neft.ru

Сейчас танкер «Псков» с грузом СПГ находится у входа в Суэцкий канал (судоходный канал в Египте, — прим. URA.RU), но затем, как утверждает один из собеседников «Коммерсанта», груз может направиться в Грецию в приемный терминал, находящийся на острове Ревитуса. По данным аналитической компании Kpler, российские танкеры «Псков» и «Великий Новгород» с грузами «Портовой СПГ» разгружались там 3 октября и 16 ноября соответственно.

При этом покупатель грузов пока неизвестен. Им может оказаться один из европейских трейдеров, который после получения российского газа продает СПГ на бирже.

Западные страны ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Премьер Греции, глава оппозиционной партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Алексис Ципрас заявил, что санкции ударили в первую очередь по Европе, а Россия благодаря им укрепила свою национальную валюту.

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