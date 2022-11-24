«Газпром» начнет отправлять сжиженный природный газ в Грецию

Энергетическая компания «Газпром» начнет на регулярной основе поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Грецию. Российский завод по производству сжиженного природного газа и морской СПГ-терминал «Газпром СПГ Портовая» направит груз в греческий приемный терминал уже в третий раз.

Фото: media.gazprom-neft.ru media.gazprom-neft.ru

Сейчас танкер «Псков» с грузом СПГ находится у входа в Суэцкий канал (судоходный канал в Египте, — прим. URA.RU), но затем, как утверждает один из собеседников «Коммерсанта», груз может направиться в Грецию в приемный терминал, находящийся на острове Ревитуса. По данным аналитической компании Kpler, российские танкеры «Псков» и «Великий Новгород» с грузами «Портовой СПГ» разгружались там 3 октября и 16 ноября соответственно.

При этом покупатель грузов пока неизвестен. Им может оказаться один из европейских трейдеров, который после получения российского газа продает СПГ на бирже.