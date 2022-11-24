В Bonduelle определились с будущим в России

Французская компания Bonduelle пока не собирается уходить из России, поскольку считает важным продолжать обеспечивать продовольствием людей не только в РФ, но и в других странах, получающих произведенные в России продукты. Об этом заявил в четверг генеральный директор компании Гийом Деброс.
"Очевидно, что мы каждый день оцениваем изменение ситуации, но у нас там расположены три завода. Мы решили остаться, потому что продовольствие, как фармацевтика или сельское хозяйство, является жизненно важным сектором. Мы не хотим добавить к геополитическому кризису еще и продовольственный. Мы чувствуем ответственность и понимаем, что <...> все страны Центральной Азии получают продукты с трех наших заводов в России", - сказал он в эфире телеканала BFM Business.
Деброс отрицательно ответил на вопрос ведущего о наличии "этических проблем" продолжения бизнеса западной компании в России. Он подчеркнул, что миссия Bonduelle заключается в том, чтобы "кормить людей, а не вести войну против россиян, казахов или Центральной Азии".
"Мы хотим убедиться, что, как производитель востребованной продукции, мы продолжаем эту продовольственную миссию и соблюдаем требования международных санкций, даже если очевидно, что для нас сложно продолжать работу", - сказал он.