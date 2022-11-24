В Bonduelle определились с будущим в России

"Очевидно, что мы каждый день оцениваем изменение ситуации, но у нас там расположены три завода. Мы решили остаться, потому что продовольствие, как фармацевтика или сельское хозяйство, является жизненно важным сектором. Мы не хотим добавить к геополитическому кризису еще и продовольственный. Мы чувствуем ответственность и понимаем, что <...> все страны Центральной Азии получают продукты с трех наших заводов в России", - сказал он в эфире телеканала BFM Business.