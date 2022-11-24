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1 час назад

Галерея Лондона назовет крыло в честь миллиардера российского происхождения

Никита Бородкин

Лондонская Национальная портретная галерея решила назвать крыло на первом этаже в честь миллиардера российского происхождения Леонида Блаватника. Как сообщает 76.ru, он сделал крупнейшее в ее истории пожертвование в 10 млн фунтов.

Галерея Лондона назовет крыло в честь миллиардера российского происхождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил директор Галереи Николас Куллинан, сейчас крыло закрыто на ремонт.

«Это щедрое пожертвование поможет нашей реконструкции. Мы невероятно благодарны сэру Леонарду (Леонид на английский манер — прим. ред.), леди Блаватник и фонду семьи Блаватник за этот исторический подарок», — написал Куллинан в соцсетях.

Напомним, что Блаватник родился в Одессе и будучи младенцем переехал с семьей в Ярославль, где с золотой медалью окончил школу № 33. В 21 год он вместе с родителями эмигрировал в США. В 1986 году основал компанию, осуществляющую инвестиции в различные отрасли промышленности. Сколотить состояние Леонид смог благодаря инвестициям в металлургическую промышленность и нефтяную компанию ТНК.

Отметим, что миллиардер жертвует не только заграничным организациям — в 2017 году он передал 13 млн рублей ярославской школе № 33 на ремонт.

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