Галерея Лондона назовет крыло в честь миллиардера российского происхождения

Лондонская Национальная портретная галерея решила назвать крыло на первом этаже в честь миллиардера российского происхождения Леонида Блаватника. Как сообщает 76.ru, он сделал крупнейшее в ее истории пожертвование в 10 млн фунтов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметил директор Галереи Николас Куллинан, сейчас крыло закрыто на ремонт.

«Это щедрое пожертвование поможет нашей реконструкции. Мы невероятно благодарны сэру Леонарду (Леонид на английский манер — прим. ред.), леди Блаватник и фонду семьи Блаватник за этот исторический подарок», — написал Куллинан в соцсетях.

Напомним, что Блаватник родился в Одессе и будучи младенцем переехал с семьей в Ярославль, где с золотой медалью окончил школу № 33. В 21 год он вместе с родителями эмигрировал в США. В 1986 году основал компанию, осуществляющую инвестиции в различные отрасли промышленности. Сколотить состояние Леонид смог благодаря инвестициям в металлургическую промышленность и нефтяную компанию ТНК.