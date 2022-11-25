В HP подсчитали потери от ухода с российского рынка

Американский производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett Packard Inc. (HP) понес по итогам года потери в размере $23 млн из-за ухода с российского рынка. Соответствующие данные приводятся в финансовой отчетности HP, опубликованной на ее сайте.

По итогам 12-месячного периода, завершившегося 31 октября, выручка компании составила $63 млрд, что на 0,8% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль HP при этом снизилась вдвое - с $6,5 млрд до $3,2 млрд.

Уход с российского рынка обошелся американской компании в $23 млн, следует из ее финансовой отчетности. В эту сумму входят расходы, связанные с "расторжением контрактов, списанием оборудования, а также другие единовременные траты". В августе текущего года компания сообщила, что на фоне украинского кризиса полностью прекратила работу в России.