В HP подсчитали потери от ухода с российского рынка

Американский производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett Packard Inc. (HP) понес по итогам года потери в размере $23 млн из-за ухода с российского рынка. Соответствующие данные приводятся в финансовой отчетности HP, опубликованной на ее сайте.
По итогам 12-месячного периода, завершившегося 31 октября, выручка компании составила $63 млрд, что на 0,8% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль HP при этом снизилась вдвое - с $6,5 млрд до $3,2 млрд.
Уход с российского рынка обошелся американской компании в $23 млн, следует из ее финансовой отчетности. В эту сумму входят расходы, связанные с "расторжением контрактов, списанием оборудования, а также другие единовременные траты". В августе текущего года компания сообщила, что на фоне украинского кризиса полностью прекратила работу в России.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Некоторые западные политические деятели не отрицали, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.