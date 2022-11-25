Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
25 минут назад

Уход с российского рынка обошелся HP в $23 млн

ТАССиещё 3

Американский производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett Packard Inc. (HP) понес по итогам года потери в размере $23 млн из-за ухода с российского рынка. Соответствующие данные приводятся в финансовой отчетности HP, опубликованной на ее сайте.

В HP подсчитали потери от ухода с российского рынка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По итогам 12-месячного периода, завершившегося 31 октября, выручка компании составила $63 млрд, что на 0,8% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль HP при этом снизилась вдвое - с $6,5 млрд до $3,2 млрд.

Уход с российского рынка обошелся американской компании в $23 млн, следует из ее финансовой отчетности. В эту сумму входят расходы, связанные с "расторжением контрактов, списанием оборудования, а также другие единовременные траты". В августе текущего года компания сообщила, что на фоне украинского кризиса полностью прекратила работу в России.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Некоторые западные политические деятели не отрицали, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Компании,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители