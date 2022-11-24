VEON договорился о продаже «ВымпелКома» российскому менеджменту

«Базирующийся в Нидерландах холдинг VEON в ближайшие дни объявит о том, что договорился провести в «ВымпелКоме» (оказывает услуги под брендом «Билайн») процедуру MBO (management buyout, выкуп компании менеджментом) <....> Сделка может быть безденежной, но на «ВымпелКом» будет переписана значительная доля долга VEON, который по итогам третьего квартала этого года составлял $8,2 млрд», — говорится в материале.