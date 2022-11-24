Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
26 минут назад

Топ-менеджеры «Билайна» договорились о выкупе компании у Veon

Лера Букина

Пресс-служба «Билайна» сообщила о заключении топ-менеджментом «Билайна» во главе с генеральным директором Александром Торбаховым соглашения о покупке «Вымпелкома» у нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon, передает ТАСС.

VEON договорился о продаже «ВымпелКома» российскому менеджменту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сделке, Veon выручит от продажи актива 130 млрд рублей. Ее завершат не позднее 1 июня 2023 года.

Wildberries допустил ребрендинг названия

О том, что нидерландский холдинг Veon, владеющий мобильным оператором «Вымпелком» (бренд «Билайн»), продает российские активы, стало известно в начале ноября. Тогда сообщалось о поиске руководством возможных вариантов для достижения оптимального результата.

Veon Ltd. объединяет операторов, которые предоставляют услуги в ряде стран. Среди них - Россия, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Бангладеш, Киргизия, Армения, Грузия и Украина. Его крупнейшим активом является «Вымпелком». За II квартал 2022 года на РФ приходилось свыше млрд долларов – это более 50% всей выручки.

Компании,Александр Торбахов,VEON Ltd.,Вымпелком,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители