VEON договорился о продаже «ВымпелКома» российскому менеджменту

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Согласно сделке, Veon выручит от продажи актива 130 млрд рублей. Ее завершат не позднее 1 июня 2023 года.

О том, что нидерландский холдинг Veon, владеющий мобильным оператором «Вымпелком» (бренд «Билайн»), продает российские активы, стало известно в начале ноября. Тогда сообщалось о поиске руководством возможных вариантов для достижения оптимального результата.