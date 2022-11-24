VEON договорился о продаже «ВымпелКома» российскому менеджменту

Пресс-служба «Билайна» сообщила о заключении топ-менеджментом «Билайна» во главе с генеральным директором Александром Торбаховым соглашения о покупке «Вымпелкома» у нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon, передает ТАСС.
Согласно сделке, Veon выручит от продажи актива 130 млрд рублей. Ее завершат не позднее 1 июня 2023 года.
О том, что нидерландский холдинг Veon, владеющий мобильным оператором «Вымпелком» (бренд «Билайн»), продает российские активы, стало известно в начале ноября. Тогда сообщалось о поиске руководством возможных вариантов для достижения оптимального результата.
Veon Ltd. объединяет операторов, которые предоставляют услуги в ряде стран. Среди них - Россия, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Бангладеш, Киргизия, Армения, Грузия и Украина. Его крупнейшим активом является «Вымпелком». За II квартал 2022 года на РФ приходилось свыше млрд долларов – это более 50% всей выручки.