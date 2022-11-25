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1 час назад

ФАС разрешила компании «Смарт Сервис» купить российский бизнес KFC

Лера Букина

Ходатайство ООО «Смарт Сервис Лтд» о покупке российского бизнеса сети ресторанов KFC было удовлетворено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщают «Известия».

ФАС одобрила продажу бизнеса KFC в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сделка предполагает передачу в собственность 70 ресторанов сети. Кроме того, покупатель станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов.

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В заявлении ФАС отмечается, что сделка не повлечет за собой ограничение конкуренции на рынке услуг общественного питания. Благодаря такому шагу рабочие места для работников сохранятся, а деятельность системообразующей организации в пределах страны будет обеспечена, подчеркивает ведомство.

О решении американской корпорации Yum! Brands приостановить работу 70 ресторанов KFC в России стало известно весной текущего года.

В общей сложности в стране функционируют более 1,1 тыс. (70 из них принадлежат самой компании, остальные работают по франшизе).

Корпорация также владеет брендами Pizza Hut и Taco Bell, а также ресторанами The Habit Burger Grill в США и Китае.

Компании,ФАС России,
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