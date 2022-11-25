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43 минуты назад

Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета

ТАССиещё 2

Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку иностранные компании ушли с отечественного рынка. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе форума "Цифровой алмаз".

Глава Минцифры: Россия достигла цифрового суверенитета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе", - сказал Шадаев.

Он отметил, что те ниши, которые занимали иностранные решения, будут замещены отечественными продуктами.

"Наша индустрия имеет потенциал", - добавил он.

25-26 ноября в Якутске проходит форум "Цифровой алмаз", посвященный современным технологиям, цифровым медиа и игровой индустрии. Основная идея форума - объединить лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов в обсуждении перспектив развития индустрии медиа, цифрового контента и разработки игр в новой экономической реальности.

Компании,Максут Шадаев,
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