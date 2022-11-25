Глава Минцифры: Россия достигла цифрового суверенитета

Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку иностранные компании ушли с отечественного рынка. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе форума "Цифровой алмаз".
"Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе", - сказал Шадаев.
Он отметил, что те ниши, которые занимали иностранные решения, будут замещены отечественными продуктами.
"Наша индустрия имеет потенциал", - добавил он.
25-26 ноября в Якутске проходит форум "Цифровой алмаз", посвященный современным технологиям, цифровым медиа и игровой индустрии. Основная идея форума - объединить лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов в обсуждении перспектив развития индустрии медиа, цифрового контента и разработки игр в новой экономической реальности.