«Яндекс» объявил о возможном разделении бизнеса

Компания «Яндекс» в ближайшее время может провести разделение на российский и международный бизнесы. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По данным агентства, в рамках разделения структура компании, имеющая регистрацию в Нидерландах, выйдет из числа владельцев российского бизнеса. Фирме в стране перейдут все международные части направлений «облаков», беспилотников, образования и краудфандинга. Название «Яндекса» останется за российской структурой. В Нидерландах компания сменит в будущем наименование.