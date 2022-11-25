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1 час назад

«Яндекс» объявил о возможном разделении бизнеса

Елена Прошина

Компания «Яндекс» в ближайшее время может провести разделение на российский и международный бизнесы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Яндекс» объявил о возможном разделении бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, в рамках разделения структура компании, имеющая регистрацию в Нидерландах, выйдет из числа владельцев российского бизнеса. Фирме в стране перейдут все международные части направлений «облаков», беспилотников, образования и краудфандинга. Название «Яндекса» останется за российской структурой. В Нидерландах компания сменит в будущем наименование.

Бизнес в РФ планируют выделить в отдельную группу компаний и передать в «управление менеджмента» организации. При этом не уточняется, что именно подразумевается под этим термином. Других деталей разделения компания также нет.

Компании,Яндекс,
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