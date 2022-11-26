Canon сменил руководителя российского подразделения

Японский производитель фототехники и оптического оборудования Canon сменил главу своего российского представительства, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Согласно выписке из реестра, руководителем компании "Канон РУ" стала Марина Степанова. С 1 ноября она сменила на этом посту Петера Саака, возглавлявшего это подразделение Canon с начала 2020 года.