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20 минут назад

Компания Canon сменила руководителя российского подразделения

ТАСС

Японский производитель фототехники и оптического оборудования Canon сменил главу своего российского представительства, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Canon сменил руководителя российского подразделения
Фото: WikipediaWikipedia

Согласно выписке из реестра, руководителем компании "Канон РУ" стала Марина Степанова. С 1 ноября она сменила на этом посту Петера Саака, возглавлявшего это подразделение Canon с начала 2020 года.

В начале марта российский интернет-магазин техники Canon, производящий в том числе офисное оборудование, сообщил о приостановке работы. Пояснялось, что приостановка произошла в связи с резкими колебаниями курса рубля.

Компании,Марина Степанова,
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