Токаев захотел вернуть в госсобственность проблемные энергоактивы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возможность возвращения в собственность государства проблемных энергетических активов в городах республики. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь лидера страны Руслан Желдибай, комментируя аварийную ситуацию на Экибастузской теплоэлектростанции в Павлодарской области.

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"Президент поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям", - написал Желдибай на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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По его словам, прекращение теплоснабжения населения в Экибастузе воспринято главой государства с особой тревогой.

"Им [жителям] будет оказана помощь. По мнению главы государства, создание трудностей для жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимы. Правительству и акимату (администрации - прим. ТАСС) Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе", - пояснил пресс-секретарь.

Накануне объемы подачи тепла в дома Экибастуза были снижены из-за аварийной ситуации и остановки пяти котлов на ТЭЦ. На месте создан оперативный штаб во главе с руководством области с участием всех технических служб, энергопредприятий и представителей министерства энергетики.

"На территории Экибастуза акимом (главой администрации - прим. ТАСС) города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях. По состоянию на 01:30 [22:30 мск] 17 многоэтажных жилых домов, 5 социальных и 21 объект юридических лиц по-прежнему остаются без тепла. Режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ в зоне ЧС", - рассказали в понедельник в пресс-службе городской администрации.