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40 минут назад

Эксперты рынка труда заявили о новых схемах выплат зарплат сотрудникам за рубежом

Газета.Ru

Работодателям пришлось менять схемы перечисления зарплат работникам, находящимся за рубежом на фоне сложностей с переводами из-за санкций, в частности выросла популярность схемы выплат сотрудникам через третьих лиц за комиссию. Об этом пишет РБК, ссылаясь на юристов и экспертов рынка труда.

Раскрыты новые схемы выплаты зарплат сотрудникам за рубежом
Фото: ТАССТАСС

Работодатели, чьи сотрудники уехали за границу, по-разному стали решать вопросы перечисления средств. Например, некоторые вообще ничего не меняли и продолжили платить средства на карту запретного банка, другие же позволяют менять зарплатный банк. Также нарастает популярность услуги, когда заключается агентский договор с третьим лицом, которое становится посредником между работодателем и сотрудником.

Эксперты рынка указали, что до сих пор самый рабочий способ по получению зарплаты за границей является перевод средств с российской карты за рубеж с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и других. Кроме того, еще есть возможность перевода средств с российского на иностранный счет с помощью системы SWIFT. Однако такая функция доступна не всем банкам.

Юристы предупредили, что антироссийские санкции привели к тому, что ряд компаний захотели использовать альтернативные схемы вместо обычных трудовых отношений с уехавшими за рубеж. Однако такие схемы могут вызвать определенные вопросы у проверяющих органов. Однако, если применять эти схемы точечно и аккуратно, то риск их использования снизится.

В середине октября РБК, ссылаясь на материалы к проекту федерального бюджета на будущий год писал, что власти решили изменить схему финансирования посольств и других представительств России за рубежом на фоне антироссийских санкций.

Компании,КБ "Юнистрим",
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