Раскрыты новые схемы выплаты зарплат сотрудникам за рубежом

Работодатели вынуждены корректировать схемы перечисления заработных плат сотрудников, которые находятся за границей. Об этом сообщили РБК юристы и эксперты по рынку труда.

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Ситуация обусловлена санкциями западных стран в отношении российского финансового сектора, валютными ограничениями, а также общим экономическим спадом.

Некоторые работодатели разрешают менять зарплатный банк. Другие же заключают агентский договор с третьим лицом – оно будет посредником между работодателем и сотрудником в выплате гонорара.

По словам экспертов, сейчас пользуется популярностью схема с переводом денег с российской карты за рубеж с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и других.

Также система SWIFT позволяет переводить средства с российского счета на иностранный.

Юристы отмечают, что в связи с ограничениями многие компании теперь используют альтернативные схемы вместо обычных трудовых отношений с теми, кто уехал в другие страны. Но это может не понравиться проверяющим органам. При этом, по словам специалистов, риски не столь велики в случае

комбинирования схемы с традиционными способами оплаты труда.