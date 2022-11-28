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36 минут назад

Озвучены новые схемы выплаты зарплат сотрудникам за границей

Лера Букина

Работодатели вынуждены корректировать схемы перечисления заработных плат сотрудников, которые находятся за границей. Об этом сообщили РБК юристы и эксперты по рынку труда.

Раскрыты новые схемы выплаты зарплат сотрудникам за рубежом
Фото: ТАССТАСС

Ситуация обусловлена санкциями западных стран в отношении российского финансового сектора, валютными ограничениями, а также общим экономическим спадом.

Некоторые работодатели разрешают менять зарплатный банк. Другие же заключают агентский договор с третьим лицом – оно будет посредником между работодателем и сотрудником в выплате гонорара.

По словам экспертов, сейчас пользуется популярностью схема с переводом денег с российской карты за рубеж с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и других.

Также система SWIFT позволяет переводить средства с российского счета на иностранный.

Юристы отмечают, что в связи с ограничениями многие компании теперь используют альтернативные схемы вместо обычных трудовых отношений с теми, кто уехал в другие страны. Но это может не понравиться проверяющим органам. При этом, по словам специалистов, риски не столь велики в случае

комбинирования схемы с традиционными способами оплаты труда.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования HeadHunter, из-за западных санкций российские компании устроили «гонку зарплат», привлекая кадры на фоне их нехватки. Речь идет, в частности, о таких сферах, как строительство и логистика.

Компании,КБ "Юнистрим",
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