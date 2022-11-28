Молдавия оплатила «осевший» на Украине газ

Компании «Молдовагаз» удалось устранить нарушения по оплате российского газа, «осевшего» на украинской территории. Об этом сообщил «Газпром» в официальном Telegram-канале.
Холдинг проинформировал о том, что подача газа на станцию «Суджа» для транзита в Молдавию не снизится.
«Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены», - уточняется в заявлении.
Российская компания также обратила внимание на то, что она может в дальнейшем сократить или полностью прекратить поставки газа в случае нарушения их оплаты.
«Газпром» указал на то, что Молдавия регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок. В этой связи она сочла необходимым предупредить молдавскую сторону о дальнейших действиях.
Ранее «Газпром» сообщил об «оседании» на Украине предназначенного для Молдавии российского газа. Он заявил о возможном сокращении подачи. Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан, в свою очередь, отметил, что власти Молдавии специально оставили некоторый объем газа в сетях украинского оператора в связи с теплой погодой и более поздним началом отопительного сезона.