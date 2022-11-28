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50 минут назад

Молдавия заплатила «Газпрому» за осевший на Украине газ

Лера Букина

Компании «Молдовагаз» удалось устранить нарушения по оплате российского газа, «осевшего» на украинской территории. Об этом сообщил «Газпром» в официальном Telegram-канале.

Молдавия оплатила «осевший» на Украине газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Холдинг проинформировал о том, что подача газа на станцию «Суджа» для транзита в Молдавию не снизится.

«Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены», - уточняется в заявлении.

Российская компания также обратила внимание на то, что она может в дальнейшем сократить или полностью прекратить поставки газа в случае нарушения их оплаты.

«Газпром» указал на то, что Молдавия регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок. В этой связи она сочла необходимым предупредить молдавскую сторону о дальнейших действиях.

Вице-премьер Молдавии назвал молдавскими резервами осевшие на Украине объёмы газа

Ранее «Газпром» сообщил об «оседании» на Украине предназначенного для Молдавии российского газа. Он заявил о возможном сокращении подачи. Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан, в свою очередь, отметил, что власти Молдавии специально оставили некоторый объем газа в сетях украинского оператора в связи с теплой погодой и более поздним началом отопительного сезона.

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