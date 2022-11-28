Молдавия оплатила «осевший» на Украине газ

Компании «Молдовагаз» удалось устранить нарушения по оплате российского газа, «осевшего» на украинской территории. Об этом сообщил «Газпром» в официальном Telegram-канале.

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Холдинг проинформировал о том, что подача газа на станцию «Суджа» для транзита в Молдавию не снизится.

«Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены», - уточняется в заявлении.

Российская компания также обратила внимание на то, что она может в дальнейшем сократить или полностью прекратить поставки газа в случае нарушения их оплаты.

«Газпром» указал на то, что Молдавия регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок. В этой связи она сочла необходимым предупредить молдавскую сторону о дальнейших действиях.