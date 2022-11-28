«Яндекс» после реструктуризации останется публичной компанией

"Яндекс" после возможной реструктуризации планирует оставаться публичной компанией, торгуемой на бирже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в понедельник.
"Яндекс" намерен оставаться публичной компанией, торгуемой на бирже, после изменения структуры", - сказали в пресс-службе.
В компании отметили, что намерены, в том числе быть представленными на Мосбирже "для сотен тысяч розничных инвесторов", заинтересованных во взаимодействии с "Яндексом".
25 ноября компания сообщила о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского "Яндекса" - Yandex N.V. - при этом планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний, поменяв название. Также "Яндекс" рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту.