«Яндекс» после реструктуризации останется публичной компанией

"Яндекс" после возможной реструктуризации планирует оставаться публичной компанией, торгуемой на бирже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

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"Яндекс" намерен оставаться публичной компанией, торгуемой на бирже, после изменения структуры", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что намерены, в том числе быть представленными на Мосбирже "для сотен тысяч розничных инвесторов", заинтересованных во взаимодействии с "Яндексом".