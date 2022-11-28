Ozon объяснил исчезновение 10 тысяч чайников в «черную пятницу»

Чайник за 149 рублей был среди товаров-«хаммеров» — это наиболее популярные товары из разных категорий с самыми глубокими скидками на распродаже. Эти товары представлены на главной странице распродажи в отдельном блоке. В момент, когда товары-«хаммеры» становятся доступны для продажи, мы всегда отмечаем пиковый рост спроса — «хаммеры» разбирают за считанные минуты. Так, в первые минуты старта распродажи 25 ноября число заказов в минуту превысило 47 тысяч. При подобном ажиотажном спросе даже тысячи единиц товара действительно могут скупить моментально, поэтому не все покупатели могут успеть приобрести товары-«хаммеры». Однако, ассортимент акции превышает 30 млн товарных наименований со скидками, мы уверены, что пользователи найдут для себя другие товары по выгодным ценам в акции, — рассказали в пресс-службе.