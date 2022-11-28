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22 минуты назад

Ozon объяснил исчезновение 10 тысяч чайников в «черную пятницу»

News.ru

В пресс-службе Ozon объяснили NEWS.ru сообщения в СМИ о «пропаже» 10 тысяч чайников в «черную пятницу». Маркетплейс проводил акцию «Заварочный чайник за 149 рублей» 25 ноября в 11:00 по мск. Многие клиенты Ozon жаловались, что сразу после начала акции чайники исчезли из продажи, купить их не было возможности. По словам представителей онлайн-ритейла, на старте распродажи число заказов в минуту превысило 47 тысяч. Это привело к тому, что товар был почти сразу же раскуплен. В пресс-службе отметили, что на площадке еще осталось более 30 млн товарных наименований со скидками, которые могут купить клиенты онлайн-магазина.

Ozon объяснил исчезновение 10 тысяч чайников в «черную пятницу»
Фото: News.ruNews.ru

Чайник за 149 рублей был среди товаров-«хаммеров» — это наиболее популярные товары из разных категорий с самыми глубокими скидками на распродаже. Эти товары представлены на главной странице распродажи в отдельном блоке. В момент, когда товары-«хаммеры» становятся доступны для продажи, мы всегда отмечаем пиковый рост спроса — «хаммеры» разбирают за считанные минуты. Так, в первые минуты старта распродажи 25 ноября число заказов в минуту превысило 47 тысяч. При подобном ажиотажном спросе даже тысячи единиц товара действительно могут скупить моментально, поэтому не все покупатели могут успеть приобрести товары-«хаммеры». Однако, ассортимент акции превышает 30 млн товарных наименований со скидками, мы уверены, что пользователи найдут для себя другие товары по выгодным ценам в акции, — рассказали в пресс-службе.

Почему «Черная пятница» называется именно так

Ранее стало известно, что Ozon начал продажу продукции бренда H&M, в середине июля объявившего об уходе с российского рынка. В приложении Ozon появилась новая оригинальная коллекция фирмы. На текущий момент российским покупателям доступна мужская и женская одежда, скоро появится детская.

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