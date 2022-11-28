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2 часа назад

"Укрэнерго" распорядилась снизить потребление электроэнергии в Киеве на 60%

Газета.Ruиещё 1

Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" дала распоряжение снизить потребление электроэнергии в Киеве на 60%. Об этом сообщает Telegram-канал украинского энергетического холдинга ДТЭК. В ДТЭК сообщили, что постараются давать электричество каждому потребителю в Киеве на 2-3 часа дважды в сутки. "Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки", - пояснили в ДТЭК. В компании уточнили, что на объекты критической инфраструктуры - больницы, насосные и тепловые пункты - требуется 58% электроэнергии. На бытовых потребителей остается 42% электроэнергии. 28 ноября в "Укрэнерго" сообщили об отключении света по всей Украине. Дефицит мощности составил 27%, поэтому до стабилизации ситуации графики почасовых отключений работать не будут. С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. По словам президента Украины, удары стали ответом на атаку на Крымский мост.

"Укрэнерго" распорядилась снизить потребление электроэнергии в Киеве на 60%
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Компании,
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