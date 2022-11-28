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1 час назад

Россиянам рассказали о возможной судьбе трубопровода «Северный поток-2»

Илья Родин

Консервация неповрежденной нитки газопровода «Северный поток-2» является наиболее логичным решением, заявил в интервью порталу «360» ведущий эксперт ФНЭБ Станислав Митрахович.

Россиянам рассказали о возможной судьбе «Северного потока-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аналитик напомнил, что на «Северном потоке-1» повреждения получили две нитки из двух, на втором - только одна. Она даже не вводилась в эксплуатацию.

По его данным, сигналов о возможном введении в строй второй нитки из ФРГ не поступает и, предположительно, не поступит в дальнейшем.

Соответственно, полагает эксперт, ее следует «законсервировать до лучших времен». Он отметил, что часть оборудования «Северных потоков» теоретически можно использовать для других проектов.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил ранее, что ввод в эксплуатацию второй нитки трубопровода «Северный поток-2» представляется ему маловероятным.

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