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21 минуту назад

В Италии назвали сроки полного отказа от российского газа

Елена Прошина

К 2025 году Италия сможет полностью отказаться от российского газа. Об этом заявил главный управляющий энергетической компании страны Eni Клаудио Дескальци. Его слова приводит ANSA.

"Проблема решена": страна ЕС об отказе от российского газа
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Дескальци отметил, что компания начала искать альтернативы газу РФ еще в феврале. С этой целью специалисты предприятия общались с Африкой, Ближним Востоком, Дальним Востоком и США.

«Проблема решена, потому что уже сейчас нам удалось заместить 50% из 21-23 миллиарда кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%», — подчеркнул он.

При этом, по словам Дескальци, 2023 год окажется для Италии «сложным», ведь потребность страны в газе РФ сохранится на уровне 6-7%.

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«Мы должны будем иметь возможность рассчитывать на СПГ, который будет поступать к нам морским транспортом. Италии нужна инфраструктура, чтобы создать переизбыток предложения по сравнению со спросом», — заключил он.

Напомним, что до конфликта на Украине и последующих за этим антироссийских санкций со стороны Запада Италия ежегодно получала около 29 миллиардов кубометров газа из РФ. В начале ноября Дескальци заявлял, что объем поставок топлива в страну из России удалось сократить до семи миллиардов кубометров в год.

Компании,Клаудио Дескальци,
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