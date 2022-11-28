"Проблема решена": страна ЕС об отказе от российского газа

К 2025 году Италия сможет полностью отказаться от российского газа. Об этом заявил главный управляющий энергетической компании страны Eni Клаудио Дескальци. Его слова приводит ANSA.
Дескальци отметил, что компания начала искать альтернативы газу РФ еще в феврале. С этой целью специалисты предприятия общались с Африкой, Ближним Востоком, Дальним Востоком и США.
«Проблема решена, потому что уже сейчас нам удалось заместить 50% из 21-23 миллиарда кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%», — подчеркнул он.
При этом, по словам Дескальци, 2023 год окажется для Италии «сложным», ведь потребность страны в газе РФ сохранится на уровне 6-7%.
«Мы должны будем иметь возможность рассчитывать на СПГ, который будет поступать к нам морским транспортом. Италии нужна инфраструктура, чтобы создать переизбыток предложения по сравнению со спросом», — заключил он.
Напомним, что до конфликта на Украине и последующих за этим антироссийских санкций со стороны Запада Италия ежегодно получала около 29 миллиардов кубометров газа из РФ. В начале ноября Дескальци заявлял, что объем поставок топлива в страну из России удалось сократить до семи миллиардов кубометров в год.