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1 час назад

Украина запустила тестовый импорт электроэнергии из Европы

Елена Прошина

Глава государственной энергетической компании Украины ЭКУ Виталий Бутенко рассказал, что в стране запущено тестирование импорта европейской электроэнергии. Об этом сообщает РБК.

Украина запустила импорт электроэнергии из Европы
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, глава ЭКУ поделился дальнейшими планами компании.

«Мы также планируем сделать еще один тест из Румынии (потому что предыдущие были из Словакии), для того чтобы убедиться, что технически на сегодняшний день импорт возможен», – сказал Бутенко.

Он также подчеркнул, что эти закупки являются именно «тестовыми», а не «коммерческими». По его словам, они нужны для проверки технической готовности энергосистемы к импорту.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вводе ограничении на электроснабжения в 15 субъектах Украины.

Компании,Владимир Зеленский,
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