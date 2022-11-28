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1 час назад

Криптобиржа BlockFi объявила о банкротстве

Елена Прошина

Крупная американская криптовалютная биржа BlockFi объявила о своём банкротстве. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Крупная американская криптобиржа объявила о банкротстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что BlockFi аккумулировала депозиты криптовалюты пользователей в объеме от 14 до $20 миллиардов долларов, а также выдала под их залог 7,5 миллиардов кредитов. Кроме того, BlockFi привлекала финансирование от криптобиржи FTX, которая в определенный момент даже рассматривала покупку BlockFi. Однако позже FTX разорилась, после чего на американском криптовалютном рынке начался период нестабильности.

Ранее в Госдуме подтвердили планы ввести полный запрет оборота криптовалюты в России.

Компании,Госдума,
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