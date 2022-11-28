Крупная американская криптобиржа объявила о банкротстве

Уточняется, что BlockFi аккумулировала депозиты криптовалюты пользователей в объеме от 14 до $20 миллиардов долларов, а также выдала под их залог 7,5 миллиардов кредитов. Кроме того, BlockFi привлекала финансирование от криптобиржи FTX, которая в определенный момент даже рассматривала покупку BlockFi. Однако позже FTX разорилась, после чего на американском криптовалютном рынке начался период нестабильности.