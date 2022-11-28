Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
38 минут назад

«Они ненавидят свободу слова?»: Маск раскритиковал Apple

Семён Капранов

Американский миллиардер и глава Twitter Илон Маск заявил, что компания Apple перестала размещать свою рекламу в его социальной сети. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они ненавидят свободу слова?»: Маск раскритиковал Apple
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?», – написал он в своей социальной сети.

Согласно информации Financial Times, Apple стал далеко не первым из крупных брендов, кто снизил свои расходы на рекламу в Twitter из-за политики Илона Маска. Также сообщается, что после нескольких крупных волн сокращений отдел Twitter по рекламе сократился настолько, что многие агентства полностью потеряли свои контакты в компании.

Кроме того, некоторые крупные компании прямо объявили о приостановке размещения своей рекламы в Twitter после покупки социальной сети Илоном Маском. В их числе оказались Audi, Pfizer, General Mills, Mondelez International, L'Oréal и другие.

Ранее Илон Маск анонсировал «Twitter 2.0».

Компании,Илон Маск,Pfizer,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители