«Они ненавидят свободу слова?»: Маск раскритиковал Apple

Американский миллиардер и глава Twitter Илон Маск заявил, что компания Apple перестала размещать свою рекламу в его социальной сети. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?», – написал он в своей социальной сети.

Согласно информации Financial Times, Apple стал далеко не первым из крупных брендов, кто снизил свои расходы на рекламу в Twitter из-за политики Илона Маска. Также сообщается, что после нескольких крупных волн сокращений отдел Twitter по рекламе сократился настолько, что многие агентства полностью потеряли свои контакты в компании.

Кроме того, некоторые крупные компании прямо объявили о приостановке размещения своей рекламы в Twitter после покупки социальной сети Илоном Маском. В их числе оказались Audi, Pfizer, General Mills, Mondelez International, L'Oréal и другие.