Shell выкупит датскую компанию по производству биогаза

Нефтегазовый концерн Shell достиг соглашения с датскими партнерами о приобретении за $2 млрд компании Nature Energy, производящей возобновляемый природный газ. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении Shell.

"Это приобретение создаст европейскую платформу для наших проектов по биогазу в США", - заявил директор Shell по переработке и сбыту Уиберт Виджевено.

Nature Energy - крупнейший производитель возобновляемого природного газа в Европе. В настоящее время датская компания управляет 14 заводами по производству биогаза. В планах строительство еще порядка 30 заводов в Европе и Северной Америке, что позволит обеспечить добычу около 9,2 млн баррелей в год.