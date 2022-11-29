Shell выкупит датскую компанию по производству биогаза

Нефтегазовый концерн Shell достиг соглашения с датскими партнерами о приобретении за $2 млрд компании Nature Energy, производящей возобновляемый природный газ. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении Shell.
"Это приобретение создаст европейскую платформу для наших проектов по биогазу в США", - заявил директор Shell по переработке и сбыту Уиберт Виджевено.
"Покупка предоставит возможность для создания глобальных цепочек добавленной стоимости", - отметил он.
Сделка также позволит концерну расширить работу с устоявшейся клиентской базой и ускорить энергетический переход.
"Мы сможем нарастить производство топлива с низким содержанием углерода и увеличить предложение", - информирует пресс-служба компании.
Nature Energy - крупнейший производитель возобновляемого природного газа в Европе. В настоящее время датская компания управляет 14 заводами по производству биогаза. В планах строительство еще порядка 30 заводов в Европе и Северной Америке, что позволит обеспечить добычу около 9,2 млн баррелей в год.