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1 час назад

Shell выкупит датскую компанию по производству биогаза за $2 млрд

ТАСС

Нефтегазовый концерн Shell достиг соглашения с датскими партнерами о приобретении за $2 млрд компании Nature Energy, производящей возобновляемый природный газ. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении Shell.

Shell выкупит датскую компанию по производству биогаза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это приобретение создаст европейскую платформу для наших проектов по биогазу в США", - заявил директор Shell по переработке и сбыту Уиберт Виджевено.

"Покупка предоставит возможность для создания глобальных цепочек добавленной стоимости", - отметил он.

Сделка также позволит концерну расширить работу с устоявшейся клиентской базой и ускорить энергетический переход.

"Мы сможем нарастить производство топлива с низким содержанием углерода и увеличить предложение", - информирует пресс-служба компании.

Nature Energy - крупнейший производитель возобновляемого природного газа в Европе. В настоящее время датская компания управляет 14 заводами по производству биогаза. В планах строительство еще порядка 30 заводов в Европе и Северной Америке, что позволит обеспечить добычу около 9,2 млн баррелей в год.

Компании,Shell,
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