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37 минут назад

В ООН назвали сроки отправки российских удобрений из Нидерландов

Елена Прошина

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что корабль с удобрениями из России может выйти из Нидерландов в Малави уже в ближайшие 48 часов. Об этом сообщает РБК.

В ООН назвали сроки отправки российских удобрений из Нидерландов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы ожидаем движения, думаю, в ближайшие 48 часов, как только это произойдет, мы это подтвердим», – сказал он.

Экспортеры продовольствия и удобрений из России столкнулись с определёнными сложностями из-за антироссийских санкций. Глава Минфина России Антон Силуанов уточнил, что они связаны с запретом на страховку российских кораблей, блокировки для них европейских портов, отключением ряда банков от SWIFT, а также ограничением работы международных транспортных компаний.

При этом Россия объявила о готовности отдать бесплатно удобрения, которые были заблокированы в портах Европы. В ноябре группа компаний «Уралхим-Уралкалий» достигла договоренностей по вывозу заблокированных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии удобрений в страны Африки.

Ранее в России перенесли на год индексацию цен на удобрения.

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