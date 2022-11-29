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1 час назад

Площади H&M займут магазины Zarina, Befree, Lime и других российских брендов

Sostav.ru

На месте бывших магазинов H&M откроются точки продаж российских брендов. Среди них — марки ритейлера Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic), Lime и «Снежная королева». Также площади займёт турецкий бренд Koton, пишет ТАСС со ссылкой на директора, руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежду Цветкову.

На месте H&M откроются магазины российских брендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Например, в ТРЦ «Сургут Сити Молл» площади H&M поделили Zarina и Befree. Магазины могут открыться в марте 2023 года. В пензенском ТРК «Коллаж» площади займут befree и Küchenland — в декабре 2022 года и марте 2023 года соответственно.

Сроки обусловлены состоянием помещения, а также тем, сколько арендаторов поделят площади. Кроме того, фэшн-бренды предпочитают открывать магазины с новой коллекцией, а не в сезон зимних распродаж, пояснила Цветкова.

В марте H&M приостановила работу интернет-магазина и офлайн-точек в России из-за спецоперации на Украине. В июле компания сообщила об окончательном уходе из страны.

В сентябре фэшн-ритейлер определился с планом ухода с российского рынка. Тогда сообщалось, что H&M намерена до конца октября закрыть магазины за Уралом и менее рентабельные точки в небольших городах в центральной части страны.

До этого сообщалось, что компания собирается закрыть свои магазины 30 ноября, однако позже в H&M пояснили, что точки будут закрываться по мере исчерпания запасов, а официальной даты закрытия пока нет.

Согласно финансовой отчётности, опубликованной в сентябре, из-за приостановки деятельности в России H&M потеряла 2,1 млрд шведских крон ($185,7 млн) выручки за период с июня по август.

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