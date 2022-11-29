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53 минуты назад

Украина запросила у США дополнительные объемы газа на зиму

ТАССиещё 3

Компания "Нафтогаз Украины" запросила у США дополнительные объемы газа на зимний период. Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов.

Украина запросила у США дополнительные объемы газа на зиму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ключевое - дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона", - написал Чернышов в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) после встречи c председателем Агентства США по международному развитию в Европе и Азии Эрин Макки.

Чернышов добавил, что на встрече обсудили помощь агентства в виде таких материалов, как метанол, газовые компрессоры и дизельные генераторы, а также оборудование для добычи газа.

8 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине предстоит пережить "самую сложную зиму за все годы независимости", поэтому временно будет прекращен экспорт газа и угля. Премьер-министр Денис Шмыгаль также рекомендовал "готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону". По его данным, почти 50% энергосистемы страны выведено из строя.

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