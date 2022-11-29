Общественный центр и офис Сбера в Самаре названы победителями премии Green Office Awards 2022

Общественный центр и офис Сбера в Самаре победили в национальной премии Green Office Awards 2022, которая отбирает лучшие объекты офисной недвижимости в сферах энерго- и водоэффективности, экологического дизайна, сохранения здоровья сотрудников, экологически ответственных систем закупок и других областях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первый в России общественный центр Сбера и прилегающий к нему офис в Самаре на ул. Вилоновской, 13 получили сразу несколько наград национальной премии зеленого строительства и эксплуатации Green Office Awards 2022.

Объекты Сбера победили в главной номинации «Лучший зеленый офис» и двух специальных номинациях «Лучший экологический дизайн и проектные решения офиса/здания» и «Лучший офис/здание по сохранению здоровья сотрудников».

Жюри отметило экологичный и эргономичный дизайн помещений, использование систем фильтрации воды вместо кулеров, систему экономии электроэнергии, инклюзивность пространства и многое другое.

Общественный центр Сбера — первый в России подобный центр, который объединяет ecofriendly-сообщество Самарской области и других регионов Поволжья. В нем жители региона, неравнодушные к темам экологии, социальной поддержки и развития культуры, бесплатно проводят мероприятия, обсуждают экологические и социальные инициативы, реализуют проекты.

В оформлении общественного центра и прилегающего офиса Сбера использованы современные материалы и технологии, которые отвечают всем экологическим требованиям.

«Внедрение современных зеленых технологий в офисах Сбера — значимый аспект нашей ESG-политики. Офисы, отвечающие экостандартам, безопасны и наиболее комфортны как для наших клиентов, так и для сотрудников», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.