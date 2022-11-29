В Италии захотели национализировать завод ЛУКОЙЛа

Власти Италии решили национализировать нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа на Сицилии - ISAB. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на неназванные источники.

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По их словам, национализация поможет избежать остановки сицилийского завода из-за эмбарго ЕС на российскую нефть, которое вступит в силу в декабре.

Власти пришли к выводу, что завод в Приоло, «самый важный в стране», можно спасти только при вмешательстве государства. НПЗ производит около 22 процентов потребляемого в Италии топлива.

Попытка отложить вступление санкций в силу не удалась, поэтому министр экономики Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий Адольфо Урсо сейчас готовят положение, по которому сицилийский НПЗ окажется под контролем казначейства, подчеркивает газета.