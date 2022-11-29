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1 час назад

СМИ: Италия национализирует завод ЛУКОЙЛа

Мария Иванова

Власти Италии решили национализировать нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа на Сицилии - ISAB. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на неназванные источники.

В Италии захотели национализировать завод ЛУКОЙЛа
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

По их словам, национализация поможет избежать остановки сицилийского завода из-за эмбарго ЕС на российскую нефть, которое вступит в силу в декабре.

Власти пришли к выводу, что завод в Приоло, «самый важный в стране», можно спасти только при вмешательстве государства. НПЗ производит около 22 процентов потребляемого в Италии топлива.

Попытка отложить вступление санкций в силу не удалась, поэтому министр экономики Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий Адольфо Урсо сейчас готовят положение, по которому сицилийский НПЗ окажется под контролем казначейства, подчеркивает газета.

5 декабря вступит в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем, эмбарго на российские нефтепродукты заработает с 5 февраля. Нефть, поставляемую по южной ветке трубопровода «Дружба», продолжат получать Венгрия, Чехия и Словакия.

Компании,Лукойл,ЕС,
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