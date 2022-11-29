В Lamoda подтвердили продажу бизнеса компании из ФРГ

Бизнес Lamoda в России действительно приобретает компания из Германии, она принадлежит владельцу «Стокманна» Якову Панченко.
Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе интернет-магазина.
В Lamoda подтвердили, что сделка о продаже бизнеса немецкой компании действительно есть, уточнив, что она принадлежит Якову Панченко. В РФ он также владеет сетью универмагов «Стокманн».
Ранее в ФАС сообщили о получении ходатайства от Eastrealty Beteiligungs-Und Verwaltungs Gmbh о приобретении российского бизнеса Lamoda. Сделка предполагает покупку прав на «Купишуз», «Пик-Ап», «Иком Солюшн», «Мода с доставкой» и «Ламода Тех».