Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
37 минут назад

В Lamoda подтвердили продажу бизнеса компании из ФРГ

Елена Прошина

Бизнес Lamoda в России действительно приобретает компания из Германии, она принадлежит владельцу «Стокманна» Якову Панченко.

В Lamoda подтвердили продажу бизнеса компании из ФРГ
Фото: ТАССТАСС

Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе интернет-магазина.

В Lamoda подтвердили, что сделка о продаже бизнеса немецкой компании действительно есть, уточнив, что она принадлежит Якову Панченко. В РФ он также владеет сетью универмагов «Стокманн».

Ранее в ФАС сообщили о получении ходатайства от Eastrealty Beteiligungs-Und Verwaltungs Gmbh о приобретении российского бизнеса Lamoda. Сделка предполагает покупку прав на «Купишуз», «Пик-Ап», «Иком Солюшн», «Мода с доставкой» и «Ламода Тех».

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители