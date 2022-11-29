В Lamoda подтвердили продажу бизнеса компании из ФРГ

Бизнес Lamoda в России действительно приобретает компания из Германии, она принадлежит владельцу «Стокманна» Якову Панченко.

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Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе интернет-магазина.

В Lamoda подтвердили, что сделка о продаже бизнеса немецкой компании действительно есть, уточнив, что она принадлежит Якову Панченко. В РФ он также владеет сетью универмагов «Стокманн».