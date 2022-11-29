В Metro раскрыли планы о работе в России

Немецкий ретейлер Metro останется в РФ и продолжит свою операционную деятельность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Metro сохраняет свою операционную деятельность в РФ и не планирует покидать российский рынок», — сказали представители ретейлера.
В компании отметили, что считают своей обязанностью «поддержку клиентов, компаний малого и среднего бизнеса, а также своих сотрудников» на фоне международных санкций. На данный момент в Metro трудится свыше 11 тысяч человек в 51 городе России.
Также в компании поделились планами на ближайшее время. В частности, в пресс-службе Metro анонсировали открытие магазинов у дома в рамках франчайзинговой программы «Фасоль», развитие электронной коммерции, программ поддержки партнеров и инвестиции в ценообразование.
По итогам 2021-2022 финансового года компания увеличила свои продажи на 22,3% в годовом выражении. В общей сложности доход Metro за указанный период вырос до 2,9 миллиардов евро, сообщили в пресс-службе ретейлера.