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1 час назад

В Metro раскрыли планы о работе в России

Елена Прошина

Немецкий ретейлер Metro останется в РФ и продолжит свою операционную деятельность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В Metro раскрыли планы о работе в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Metro сохраняет свою операционную деятельность в РФ и не планирует покидать российский рынок», — сказали представители ретейлера.

В компании отметили, что считают своей обязанностью «поддержку клиентов, компаний малого и среднего бизнеса, а также своих сотрудников» на фоне международных санкций. На данный момент в Metro трудится свыше 11 тысяч человек в 51 городе России.

Также в компании поделились планами на ближайшее время. В частности, в пресс-службе Metro анонсировали открытие магазинов у дома в рамках франчайзинговой программы «Фасоль», развитие электронной коммерции, программ поддержки партнеров и инвестиции в ценообразование.

По итогам 2021-2022 финансового года компания увеличила свои продажи на 22,3% в годовом выражении. В общей сложности доход Metro за указанный период вырос до 2,9 миллиардов евро, сообщили в пресс-службе ретейлера.

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