Авиакомпания "Икар" (прежнее название Pegas Fly, связана с "Пегас Туристик") предложила отменить преференции для эксплуатантов SSJ при получении субсидий за региональные перевозки и увеличить их для региональных рейсов. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на полученные данные.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) из-за инициативы "Икара" оценивают сценарии роста субсидий для региональных рейсов на 30%, объем которых сейчас составляет около 21 млрд руб. в год.

Также предлагается отменить региональные привилегии для SSJ из-за того, что у них высокий спрос на зарубежные полеты. Участники рынка в целом поддерживают предложение "Икара" по росту субсидий, так как они не индексировались с 2013 года. При этом с того времени инфляция в сфере услуг составила 55%. Кроме того, важно правильно оценивать приоритетность, исходя из эффективности использования средств бюджета. Однако некоторые компании посчитали, что отмена приоритетности SSJ приведет к снижению объемов субсидий, что скажется на стоимости перевозок.