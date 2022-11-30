В РФ предложили установить минимальные цены на весь алкоголь

В России сочли необходимым позволить правительству устанавливать минимальную розничную цену (МРЦ) на все алкогольные напитки, включая тихие вина и пиво. Инициатива принадлежит Министерству финансов, заявил «Известиям» замглавы ведомства Алексей Сазанов.

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Введение минимальной стоимости на тихое вино в стране уже обсуждали, отметили в Минсельхозе. Там добавили, что данный вопрос можно поднять еще раз. Реализация идеи требует тщательной проработки профессиональным сообществом, указали в ведомстве. Отмечается, что экспертами будут подготовлены соответствующие нормативные акты в случае получения положительной оценки инициативы.

В компании «Мое вино» одобрили идею. Там указали, что благодаря механизму на полках магазинов больше не будет некачественной и фальсифицированной продукции.

В настоящее время в стране действуют МРЦ на крепкие напитки, а именно на водку, виски, коньяк, ром и др., а также на игристые вина и шампанское.