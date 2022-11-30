H&M сократит 1,5 тыс. рабочих мест для экономии средств

Шведская компания H&M сократит персонал на 1,5 тыс. человек в рамках программы по сокращению затрат. Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе компании.

"Как сообщалось ранее, группа H&M инициировала глобальную программу по сокращению затрат и дальнейшему повышению эффективности бизнеса. Программа связана с административными и накладными расходами, а также предполагает сокращение штата примерно на 1 500 должностей", - отмечено в сообщении.

Предполагается, что это обеспечит ежегодную экономию около 2 млрд крон ($190 млн), которая станет заметной во второй половине 2023 года. Ожидается, что программа приведет к затратам на реструктуризацию в размере чуть более 800 млн крон ($76 млн) в четвертом квартале 2022 года.