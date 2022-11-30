Почти 150 иностранных брендов продолжили работу в петербургских ТЦ

В десяти крупнейших торговых центрах Петербурга остались работать 147 зарубежных ретейлеров. Аналитики консалтинговой компании NF Group добавили, что от торговых точек отказались 16 компаний.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Лидером среди стран по количеству представленных в Петербурге брендов является Италия», – говорится в сообщении.

Кроме того, в магазинах продают товары из США, Германии, Франции и Испании, уточняет 78.ru. При этом исследователи уверены, что в ближайшее время количество иностранных компаний может сократиться.

В частности, есть риск ухода компаний из Германии, США и Испании. Количество брендов из Турции может вырасти. Вероятно, Италия сохранит лидирующие позиции.