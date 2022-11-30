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1 час назад

Почти 150 иностранных брендов продолжили работу в петербургских ТЦ

РИА "ФедералПресс"

В десяти крупнейших торговых центрах Петербурга остались работать 147 зарубежных ретейлеров. Аналитики консалтинговой компании NF Group добавили, что от торговых точек отказались 16 компаний.

Почти 150 иностранных брендов продолжили работу в петербургских ТЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лидером среди стран по количеству представленных в Петербурге брендов является Италия», – говорится в сообщении.

Кроме того, в магазинах продают товары из США, Германии, Франции и Испании, уточняет 78.ru. При этом исследователи уверены, что в ближайшее время количество иностранных компаний может сократиться.

В частности, есть риск ухода компаний из Германии, США и Испании. Количество брендов из Турции может вырасти. Вероятно, Италия сохранит лидирующие позиции.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что петербуржцы смогут получить по «Почте России» товары от брендов Zara и COS.

Компании,Почта России,
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