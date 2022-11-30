Почти 150 иностранных брендов продолжили работу в петербургских ТЦ

В десяти крупнейших торговых центрах Петербурга остались работать 147 зарубежных ретейлеров. Аналитики консалтинговой компании NF Group добавили, что от торговых точек отказались 16 компаний.
«Лидером среди стран по количеству представленных в Петербурге брендов является Италия», – говорится в сообщении.
Кроме того, в магазинах продают товары из США, Германии, Франции и Испании, уточняет 78.ru. При этом исследователи уверены, что в ближайшее время количество иностранных компаний может сократиться.
В частности, есть риск ухода компаний из Германии, США и Испании. Количество брендов из Турции может вырасти. Вероятно, Италия сохранит лидирующие позиции.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что петербуржцы смогут получить по «Почте России» товары от брендов Zara и COS.