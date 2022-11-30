Uniper решила продать российское подразделение покупателю из РФ

В сообщении Uniper также заявила, что решила максимально дистанцироваться, юридически и с точки зрения персонала, от своего российского подразделения "Юнипро".

"Предполагалось, что Юнипро будет продаваться с лета 2021 года, сделка была согласована с местным покупателем, но политическое одобрение сделки еще не получено и не определено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Uniper инициировала в международном арбитражном суде разбирательство в отношении российской компании "Газпром экспорт". В компании указали, что в результате убытков они потратили не менее €11,6 млрд, и эти расходы будут продолжать расти до конца 2024 года.