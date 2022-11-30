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21 минуту назад

Uniper решила продать российское подразделение покупателю из РФ

Газета.Ru

Немецкая энергетическая компания Uniper продаст российское подразделение "Юнипро" покупателю из России. Об этом сообщается на сайте компании.

Uniper решила продать российское подразделение покупателю из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении Uniper также заявила, что решила максимально дистанцироваться, юридически и с точки зрения персонала, от своего российского подразделения "Юнипро".

"Предполагалось, что Юнипро будет продаваться с лета 2021 года, сделка была согласована с местным покупателем, но политическое одобрение сделки еще не получено и не определено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Uniper инициировала в международном арбитражном суде разбирательство в отношении российской компании "Газпром экспорт". В компании указали, что в результате убытков они потратили не менее €11,6 млрд, и эти расходы будут продолжать расти до конца 2024 года.

Компании,Юнипро,
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