Дуров раскритиковал Ethereum

Основатель мессенджера Telegram и создатель блокчейн-платформы TON Павел Дуров посчитал, что проект Ethereum Виталика Бутерина на основе одноименной криптовалюты устарел и слишком дорог в эксплуатации. В своем личном англоязычном Telegram-канале он высказался в защиту децентрализации блокчейна.

Фото: соцсети соцсети

«Наша блокчейн-платформа достаточно быстрая и эффективная для размещения популярных приложений. В отличие от Ethereum, который, к сожалению, остается устаревшим и дорогим даже после недавних изменений», — отметил предприниматель.

По словам Дурова, потребовалось всего пять недель и пять человек, включая его самого, чтобы собрать аукционную платформу Fragment, которая основана на TON (The Open Network).

Он добавил, что блокчейн-индустрия была построена на обещании децентрализации, а в итоге оказалась в руках немногих, которые начали злоупотреблять своей властью.

Дуров уверен, что решением станет децентрализация проектов на основе критовалют и блокчейна, и в его мессенджере будут введены эти функции.

«Следующим шагом Telegram является создание инструментов, включая кошельки, не связанные с хранением, и децентрализованные биржи, чтобы миллионы людей могли безопасно торговать и хранить криптовалюты», — заключил бизнесмен.

В мае 2020 года Дуров объявлял о закрытии блокчейн-платформы. Однако в июне 2021 года он подтвердил, что передал домен и репозиторий независимому сообществу разработчиков The Open Network (TON).