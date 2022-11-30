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23 минуты назад

«Лукойлу» перекрыли доступ к международному нефтепроводу из-за санкций

Илья Родин

Российской компании «Лукойл» перекрыли доступ к нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, ведущему к Средиземному морю. С его помощью она ежегодно отправляла на экспорт 2 млн тонн черного золота, добытого на каспийских месторождениях, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Лукойлу» закрыли доступ к международному нефтепроводу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее Запад принял пакет антироссийских ограничительных мер. В него вошли санкции, запрещающие покупку и транспортировку российской нефти в том случае, если ее стоимость будет выше установленного ценового потолка. Ограничения должны вступить в силу с 5 декабря 2022 года.

Источник уточнил, что на этом фоне западные акционеры компании-оператора трубопровода приняли решение о недопуске «Лукойла» к БТД.

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Следовательно, пояснил собеседник агентства, россиянам придется перенаправить нефть на трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В декабре этого года объемы прокачки нефти предположительно вырастут с 364 тыс. тонн до 660 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что саперные работы периодически осложняют деятельность порта Новороссийск. В связи с этим, России приходится ограничивать отгрузку нефти КТК.

Компании,Новороссийский морской торговый порт,Лукойл,
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