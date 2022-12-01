Сбер открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов

Сбер открыл в Екатеринбурге свой первый технологический хаб для ИТ-специалистов. Хаб торжественно открыли заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

В технохабе созданы приятные условия для эффективной и комфортной работы, общения и обмена опытом. Здание рассчитано на 1700 рабочих мест, также в нем множество дизайнерских пространств разного формата. На каждом этаже расположены коворкинговые и рекреационные зоны, кофе-поинты. Многофункциональные залы для проведения мероприятий вмещают до 150 человек. Они отлично подойдут для проведения митапов, хакатонов, презентаций, конференций и других событий.

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Для смены деятельности, психологической разгрузки и поддержания здорового образа жизни сотрудники смогут посетить фитнес-зал, воспользоваться различными кафе и ресторанами, террасой с каскадными скамьями и зоной барбекю. На первом этаже, который открыт для всех жителей и гостей города, можно также поесть в зонах общественного питания, снять или положить средства в терминале самообслуживания и даже получить посылку.

«Сбер — крупнейшая технологическая компания в стране, в которой работают 45 тысяч разработчиков, архитекторов и дата-сайентистов. Мы очень тщательно подходим к обустройству зданий, где трудятся наши сотрудники. Оборудуем их по последнему слову техники, применяем зеленые стандарты строительства и ресурсосберегающие технологии, в том числе на основе искусственного интеллекта. Каждый функциональный элемент такого офиса, от дизайна интерьеров до оборудования рабочих мест, должен содействовать эффективной работе и хорошему настроению», — отметил Станислав Кузнецов.

Технохаб находится в новом бизнес-центре NEBOPLAZA, который стал лауреатом премии Arendator Awards 2020 в номинации «Лучший федеральный проект бизнес-центра класса А». Из панорамных окон открывается прекрасный вид на исторический центр города и набережную реки Исеть.