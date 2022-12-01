"Яндекс Маркет" открыл продажу товарных остатков российской IKEA, у которой ранее выкупил более 20 млн вещей, говорится в сообщении компании.

"Днем 1 декабря "Яндекс Маркет" открывает продажи товаров, приобретенных у российского подразделения IKEA. Больше 20 млн товаров будут постепенно появляться в ассортименте маркетплейса", - отмечается в сообщении.

Сервис будет работать в обычном режиме - без электронных очередей или записи, однако на старте продаж у самых популярных товаров будет ограничение по количеству в одни руки. Кроме того, некоторые товары смогут быть доставлены только в Москве и Санкт-Петербурге, а позже "Маркет" начнет доставлять практически все товары IKEA в любые регионы.

Ранее "Яндекс Маркет" договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения Ikea, речь идет о различных категориях - от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома.

В августе на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел, где реализуются товары в том числе от фабрик, поставлявших свои товары в IKEA.