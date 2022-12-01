СМИ: «Лукойл» возобновил переговоры о продаже  завода в Италии

«Лукойл» приступил к возобновлению переговоров с американской энергетической компанией Crossbridge Energy Partners с целью передачи нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB, который находится на Сицилии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

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Отмечается, что российская компания готовится к заключению соглашения до 5 декабря. Речь идет о сумме в €1,5 млрд.

Согласно данным источников газеты, «Лукойл» до этого обсудил продажу завода с сингапурским нефтетрейдером Trafigura. Это потребовалось для перестраховки.

В связи с проблемами с поставками сырой нефти из РФ морем работа НПЗ на Сицилии может остановиться. Напомним, что шестой пакет санкций ЕС предполагает прекращение поставок с 5 декабря.

Некоторые источники отмечают, что ISAB покрывает 22% потребностей Италии в автомобильном топливе. Подчеркивается, что порядка 10 тыс. человек могут лишиться работы, если предприятие закроется.