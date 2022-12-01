Украинский Альфа-банк официально сменил название

Украинский Альфа-банк завершил юридические процедуры, связанные с переименованием, и продолжит работать под названием Сенс Банк, клиенты смогут пользоваться его услугами как раньше, без перевыпуска карт и переоформления документов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба финансового учреждения.

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"С 1 декабря 2022 года на Украине официально работает АО "Сенс Банк". Завершены юридические процедуры отказа от бренда "Альфа-банк". Соответствующие изменения были предварительно внесены в уставные документы, а уже 30 ноября - в государственный реестр", - говорится в сообщении на сайте банка.

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Пресс-служба подчеркивает, что Сенс Банк (Sense Bank) продолжает выполнять все свои обязательства перед клиентами и контрагентами как правопреемник Альфа-банка Украина. В связи с переименованием не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карты или переоформлять какие-либо документы, банк продолжает работать в обычном режиме, указано на сайте. Отмечается также, что ребрендинг был осуществлен за максимально короткий для украинского рынка срок - около трех месяцев. Работа сервисов в связи с изменением названия была приостановлена лишь на несколько часов ночью с 30 ноября на 1 декабря.

По данным пресс-службы, Сенс Банк - один из системно важных банков Украины со 130 отделениями по всей стране. Банк обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. физических лиц предпринимателей. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.

В России Альфа-банк является одним из крупнейших частных банков. По данным на конец 2021 года, занимал в РФ четвертое место по размеру активов. 6 апреля на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине власти США объявили, что вводят полные блокирующие санкции против Альфа-банка.