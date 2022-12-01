Самые богатые россияне обеднели на $75 млрд

Совокупное состояние богатейших бизнесменов России с начала года упало на 75 миллиардов долларов. Такую оценку РИА Новости дало на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

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Индекс Bloomberg рассчитывают с учетом стоимости акций компаний, в которых у богатейших бизнесменов есть доли. В рейтинг входят 500 самых богатых предпринимателей мира.

К 1 декабря в рейтинге находились 23 россиянина. Их общее состояние в Bloomberg оценили в 296,03 миллиарда долларов.

РИА Новости отмечает, что богатейший среди российских бизнесменов - один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года его состояние выросло на 92,6 миллиона долларов - до 31 миллиарда.

Второе место досталось совладельцу «Новатэка» Леониду Михельсону (по данным агентства, его состояние сократилось на 5,07 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда), на третьем месте - Алексей Мордашов с состоянием в 21 миллиард долларов (минус 7,79 миллиарда).

Ранее в Bloomberg пришли к выводу, что 500 богатейших бизнесменов мира с начала года потеряли 1,4 триллиона долларов, лишившись 206 миллиардов из этой суммы всего за один день - 13 июня.

Причинами потерь бизнесменов Bloomberg назвало высокие процентные ставки и опасения по поводу инфляции.