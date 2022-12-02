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1 час назад

Власти Италии согласовали национализацию завода «Лукойла»

Lenta.ruиещё 2

Совет министров Италии одобрил постановление о мерах по защите стратегических предприятий. К ним относят нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB на острове Сицилия, принадлежащий «Лукойлу», пишет La Repubblica.

Власти Италии согласовали национализацию завода «Лукойла»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно плану, предприятие передадут под временное спецуправление государства. Власти гарантировали непрерывность работы завода, на котором занято около 10 тысяч человек. Это третье предприятие в Европе по объему переработки нефти, оно производит около 22 процентов потребляемого в Италии топлива.

1 декабря сообщалось, что «Лукойл» хочет продать ISAB американской инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners. Стоимость НПЗ в рамках сделки оценивалась в 1-1,5 миллиарда евро.

Завод «Лукойла» на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals, но с 5 декабря Евросоюз должен прекратить импорт этого топлива из России. Власти Италии рассматривали национализацию предприятия, чтобы избежать потерю рабочих мест и перерабатывающих мощностей.

Компании,Лукойл,ЕС,
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