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4 часа назад

Apple потеряет миллиарды долларов из-за проблем с iPhone

Lenta.ru

Инвестиционный банк Piper Sandler оценил финансовые потери Apple из-за остановки производства смартфонов. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Apple потеряет миллиарды долларов из-за проблем с iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во внутренней записке банка говорится, что Apple и Foxconn нагонят производство iPhone, однако все равно недосчитаются около девяти миллионов устройств. Аналитики отметили, что упущенная выгода американской корпорации составит около восьми миллиардов долларов по итогам квартала.

Специалисты напомнили, что на фоне рождественских праздников в конце года ожидается повышенный спрос на рынке, однако Apple не сможет его удовлетворить в полной мере. «Мы снижаем наши оценки Apple в первую очередь из-за опасений в отношении цепочки поставок, связанных с беспорядками на заводе в Чжэнчжоу», — подчеркнули специалисты. При этом наблюдаемые проблемы финансисты назвали временными — в долгосрочной перспективе они не должны повлиять на статус компании. «Apple все равно останется грозным брендом», — отметили авторы отчета.

Согласно раннему прогнозу Bloomberg, из-за протестов на крупнейшем заводе по выпуску iPhone в Китае производство iPhone сократится на шесть миллионов штук.

Ранее о падении продаж смартфонов Apple заявил авторитетный аналитик Мин-Чи Ко. По оценке специалиста, до конца года IT-гигант произведет на 20 процентов меньше смартфонов, чем за аналогичный период 2021 года.

Компании,Apple,
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