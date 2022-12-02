Petrobras начнет поиски нефти на бразильском шельфе в районе устья Амазонки

Бразильская национальная нефтегазовая компания Petrobras займется разведкой углеводородов на шельфе в экваториальном поясе побережья страны. Об этом сообщает в четверг газета Folha de S.Paulo.
Как уточняет издание, бизнес-планом компании предусмотрено бурение 16 скважин вдоль линии побережья от штата Сеара на северо-востоке страны до северного штата Амапа в устье Амазонки на границе с Французской Гвианой. Petrobras обратила внимание на этот район после обнаружения крупных шельфовых запасов нефти в Гайане. На разведку углеводородов в этом районе, пишет Folha de S.Paulo, планируется выделить около 15 млрд реалов (около $2,9 млрд по текущему курсу - прим. ТАСС), что составляет порядка половины соответствующих статей бюджета компании.
"Мы возлагаем большие надежды на этот район", - цитирует издание директора по разведке и добыче Petrobras Фернанду Боржеса. По его словам, рассматриваемые компанией в качестве приоритетных участки шельфа по своей структуре сходны с теми, что ExxonMobil разрабатывала в Гайане. При этом в Petrobras воздерживаются от оценок возможных объемов шельфовых залежей в этом районе или сроков начала их эксплуатации.
Отмечается, что Petrobras в настоящий момент занимается получением необходимых для проведения этих работ лицензий природоохранных органов. Как пишет издание, существуют опасения, что добыча углеводородов в районе устья Амазонки может создать угрозу для коралловых рифов в этом районе, что стало причиной для отказа работы там французской Total.