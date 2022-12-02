Petrobras начнет поиски нефти на бразильском шельфе в районе устья Амазонки

"Мы возлагаем большие надежды на этот район", - цитирует издание директора по разведке и добыче Petrobras Фернанду Боржеса. По его словам, рассматриваемые компанией в качестве приоритетных участки шельфа по своей структуре сходны с теми, что ExxonMobil разрабатывала в Гайане. При этом в Petrobras воздерживаются от оценок возможных объемов шельфовых залежей в этом районе или сроков начала их эксплуатации.